DAX endeksi nedir? DAX endeksi nasıl hesaplanır, işlem saatleri nedir?

Borsa piyasasında doğru yatırımlar yapıldığında büyük kazançlar elde edilmesi mümkündür. Türkiye’de olduğu gibi her ülkenin kendi borsa endeksi vardır. Son zamanlarda yatırımcıların en çok merak ettiği borsa konularından biri DAX endeksidir.

DAX Endeksi Nedir?

Borsa piyasasını yakından takip eden birçok kişinin en merak ettiği sorulardan biri DAX 30 nedir sorusudur. DAX 30, 1988 senesinden bu yana kesintisiz olarak kullanılan ve bin ana endeks değerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir hisse senedi endeksidir. Borsa piyasasında DAX endeksi olarak da bilinmektedir.

Almanya’nın en büyük otuz hisse senedini içinde barındıran bir borsa hisse endeksidir. DAX endeksi sayesinde bu otuz büyük firmanın işlem gördüğü hisse senetlerine başka ülkelerden de yatırım yapılması mümkündür.

DAX Nerenin Borsasıdır?

DAX, Almanya (Frankfurt) Borsası’nda işlem görür. Bu borsa üzerinden yatırım yapmak isteyen kişiler bireysel veya kurumsal firmalar ile bu işlemi yapabilmektedir. Avrupa’nın en büyük ve en çok tercih edilen borsası olduğu için tüm dünyada ilgi görmektedir.

DAX Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Almanya’nın en önemli hisse senedi endeksi olarak görülen DAX’ın hesaplanmasında Xetra ticaret tabanı kullanılır. Bu ticaret tabanı elektronik bir sistemden meydana gelmektedir. DAX endeksinde bu ticaret tabanından gelen fiyatlar üzerinden hesaplama yapılır. Serbest işlem metodolojisi, bu endeks ağırlıklarını hesaplamak için ortalama işlem hacminin bir ölçüsü ile beraber kullanılır.

Almanya borsası içerisinde bulunan hisse senetlerinin büyük bir kısmı Xetra sistemi içerisinde işlem görmektedir. DAX endeksi işlem saatleri:

Dax endeksi işlem saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi 5 gün 03:30-22:55 saatleri arasında 1:10'a kadar kaldıraç kullanarak ve canlı verileri takip ederek işlem yapmak oldukça pratiktir. Üstelik hem Dax endeksinin yükselişine hem de düşüşüne çift yönlü olarak pozisyon açabilirsiniz.

DAX 30 Endeksinde Bulunan Firmalar Hangileridir?