Swing trading nedir? Swing trading özellikleri nelerdir?

Swing trade yapmak farklı yatırım stratejilerinden biridir. Bu strateji diğerlerine kıyasla görece orta vadeli bir yatırım yoludur. Bir veya birkaç yıl gibi uzun süreli değildir. Ancak swing trade 1 günden daha kısa süreli yapılan işlemleri de kapsamamaktadır. Genellikle birkaç hafta elde tutularak yapılan al sat işlemleridir. Swing trade geleneksel borsada veya kripto para borsalarında yapılmaktadır. Borsada swing trade ne demektir?

Swing Trading Nedir?

Swing trading, yatırım aracının haftalık süreçte elde tutulması ve bu süre içerisinde kar elde edilmeye çalışılmasıdır. Swing trading işlemlerinde yatırım aracı birkaç hafta veya birkaç ay boyunca elde tutulabilir ancak bu çok nadir görülür. Swing trading işleminin uzatıldığı dönemler büyük olasılıkla zararın karşılanmaya çalışıldığı dönemlerdir.

Swing trading uzun vadeli bir yatırım çeşidi değildir. Swing trade yapan bir yatırımcı satın aldığı varlığı yıllarca elinde tutmaz. Swing trade, yatırım aracını aldıktan birkaç gün veya birkaç ay sonra bitirilir. Trader alacağı karı alır ve yatırım varlığından çekilir.

Swing trading belirli teknik analiz yöntemleri ile desteklenen bir yatırım stratejisidir. Teknik analizle eğer yatırım aracının değerleneceği öngörüldüyse swing trading yaparak bu değerlenmeden kazanç elde etmek mümkün olur. Swing trading böyle durumlarda günlük al sat işlemlerinden daha fazla kar getirir.

Swing Trading Özellikleri Nelerdir?

Swing trading stratejisi başlıca şu özelliklere sahiptir:

Birkaç gün ve birkaç ay aralıklarında yapılır. Ne scalping kadar kısa ne de uzun vadeli yatırım kadar uzun sürer.

Orta vadeli bir yatırım stratejisidir.

Swing trade, bir yatırım varlığının hareketlerinden faydalanmak ve bu kazancı aldıktan sonra başka bir yatırım varlığına yönelmeyi amaçlar.

Swing trade pozisyonları teknik analiz ile belirlenmelidir. Stop loss limiti ve satış emri bu analizlere göre verilmelidir.

Swing trade GAP boşluğu riskini de içerir. Yani borsada gece veya hafta sonu ortaya çıkabilecek bir krizde zarar etme riski barındırır.

Sving trade pozisyonlarını belirlemek için 15 dakika, 1 saat veya 1 günlük grafikler kullanılmaktadır.

Borsada Swing Trade Ne Demek?

Borsada swing trade yapmak geleneksel borsada orta vadeli yatırım stratejisi izlemektir. Hisse senetleri üzerinden yapılan swing trade genellikle 1 günlük grafikler incelenerek yapılır.

Geleneksel borsanın hafta sonu işleme kapalı olması nedeniyle borsada swing trade yapan yatırımcılar pazartesi pozisyon açıp cuma günü pozisyonu kapatma eğiliminde olurlar. Ancak bu her swing trade için şart değildir. Pozisyonlarını birkaç hafta veya birkaç ay bekleten swing trader’lar da vardır.

Swing trade kripto para borsalarında da yaygınlaşmaktadır. Swing trade’in amacı bir yatırım aracının orta vadedeki dalgalanmalarından kar elde etmektir. Pek çok kripto para yatırımcısı bu stratejiyi dijital paralar ile de uygularlar.

