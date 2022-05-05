FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. s
  4. Swing trading nedir? Swing trading özellikleri nelerdir?

Swing trading nedir? Swing trading özellikleri nelerdir?

03.05.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Swaing trade, bir günlük veya bir saatlik grafiklerin incelenmesiyle yapılan bir stratejidir. Yatırım araçlarının alındıktan sonra orta vadede elde tutulmasını ve bu süreçte kar elde edilmesini amaçlayan bir yatırım yoludur. Genellikle hisse senetleri üzerinde yapılmaktadır. Swing trade nedir?

Swing trading nedir? Swing trading özellikleri nelerdir?

İçindekiler

  • Swing Trading Nedir?
  • Swing Trading Özellikleri Nelerdir?
  • Borsada Swing Trade Ne Demek?

Swing trade yapmak farklı yatırım stratejilerinden biridir. Bu strateji diğerlerine kıyasla görece orta vadeli bir yatırım yoludur. Bir veya birkaç yıl gibi uzun süreli değildir. Ancak swing trade 1 günden daha kısa süreli yapılan işlemleri de kapsamamaktadır. Genellikle birkaç hafta elde tutularak yapılan al sat işlemleridir. Swing trade geleneksel borsada veya kripto para borsalarında yapılmaktadır. Borsada swing trade ne demektir?

Swing Trading Nedir?

Swing trading, yatırım aracının haftalık süreçte elde tutulması ve bu süre içerisinde kar elde edilmeye çalışılmasıdır. Swing trading işlemlerinde yatırım aracı birkaç hafta veya birkaç ay boyunca elde tutulabilir ancak bu çok nadir görülür. Swing trading işleminin uzatıldığı dönemler büyük olasılıkla zararın karşılanmaya çalışıldığı dönemlerdir.

Swing trading uzun vadeli bir yatırım çeşidi değildir. Swing trade yapan bir yatırımcı satın aldığı varlığı yıllarca elinde tutmaz. Swing trade, yatırım aracını aldıktan birkaç gün veya birkaç ay sonra bitirilir. Trader alacağı karı alır ve yatırım varlığından çekilir.

Trader nedir, ne iş yapar? Trade işlemi nasıl yapılır?Trader nedir, ne iş yapar? Trade işlemi nasıl yapılır?

Swing trading belirli teknik analiz yöntemleri ile desteklenen bir yatırım stratejisidir. Teknik analizle eğer yatırım aracının değerleneceği öngörüldüyse swing trading yaparak bu değerlenmeden kazanç elde etmek mümkün olur. Swing trading böyle durumlarda günlük al sat işlemlerinden daha fazla kar getirir.

Trading nedir? Borsada trade etmek ne demek?Trading nedir? Borsada trade etmek ne demek?

Swing Trading Özellikleri Nelerdir?

Swing trading stratejisi başlıca şu özelliklere sahiptir:

  • Birkaç gün ve birkaç ay aralıklarında yapılır. Ne scalping kadar kısa ne de uzun vadeli yatırım kadar uzun sürer.
  • Orta vadeli bir yatırım stratejisidir.
  • Swing trade, bir yatırım varlığının hareketlerinden faydalanmak ve bu kazancı aldıktan sonra başka bir yatırım varlığına yönelmeyi amaçlar.
  • Swing trade pozisyonları teknik analiz ile belirlenmelidir. Stop loss limiti ve satış emri bu analizlere göre verilmelidir.
  • Swing trade GAP boşluğu riskini de içerir. Yani borsada gece veya hafta sonu ortaya çıkabilecek bir krizde zarar etme riski barındırır.
  • Sving trade pozisyonlarını belirlemek için 15 dakika, 1 saat veya 1 günlük grafikler kullanılmaktadır.

Borsada Swing Trade Ne Demek?

Borsada swing trade yapmak geleneksel borsada orta vadeli yatırım stratejisi izlemektir. Hisse senetleri üzerinden yapılan swing trade genellikle 1 günlük grafikler incelenerek yapılır.

Geleneksel borsanın hafta sonu işleme kapalı olması nedeniyle borsada swing trade yapan yatırımcılar pazartesi pozisyon açıp cuma günü pozisyonu kapatma eğiliminde olurlar. Ancak bu her swing trade için şart değildir. Pozisyonlarını birkaç hafta veya birkaç ay bekleten swing trader’lar da vardır.

Swing trade kripto para borsalarında da yaygınlaşmaktadır. Swing trade’in amacı bir yatırım aracının orta vadedeki dalgalanmalarından kar elde etmektir. Pek çok kripto para yatırımcısı bu stratejiyi dijital paralar ile de uygularlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soğuk CüzdanSoğuk Cüzdan
Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladıMerakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı
EYT ve 3600 ek göstergede düğüm çözülüyor!EYT ve 3600 ek göstergede düğüm çözülüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İbrahim Tatlıses’in kızının annesi merak edildi! "Ablası gibi"

İbrahim Tatlıses’in kızının annesi merak edildi! "Ablası gibi"

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.