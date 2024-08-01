01 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 01 Ağustos 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

01 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 33.1588 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 33.1544 liradan, satış fiyatı ise 33.1634 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.22'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 35.9909 TL'den yapan euro şu anda 35.9767 TL alış ve 36.0052 TL satış fiyatına sahip.