01 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Temmuz Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 01 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

01 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.6948 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.6849 liradan, satış fiyatı ise 16.7048 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.35'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.4661 TL'den yapan euro şu anda 17.4545 TL alış ve 17.4779 TL satış fiyatına sahip.

