02 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 02 Haziran Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 02 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

02 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.4433 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.4312 liradan, satış fiyatı ise 16.4554 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.61'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.6031 TL'den yapan euro şu anda 17.57 TL alış ve 17.6364 TL satış fiyatına sahip.

