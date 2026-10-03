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03 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL alış 55,24 TL, satış 55,40 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,02'lik bir azalma yaşadı ve son 7 günde 55,40 TL'ye geriledi.

03 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Serbest piyasa verilerine göre Euro/TL alış 55,24 TL, satış 55,40 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,02'lik bir azalma kaydetti. Euro’nun TL bazındaki son durumu, 1.000 euronun alış kuru üzerinden 55.240 TL olmasıyla birlikte, 5.000 euronun TL karşılığı 276.200 TL'ye ulaşıyor.

Euro/TL’nin 7 gün önceki değeri 55,72 TL iken, bugün 55,40 TL seviyesine gerileyerek 0,32 TL'lik bir azalma yaşadı. Bu, %0,57'lik bir düşüş anlamına geliyor ve toplamda 1.000 euronun TL karşılığı değişimi -320,00 TL olarak kaydedilmiştir. Euro'nun son 7 günlük hareketine baktığımızda ise, 24 Eylül'den bugüne kadar olan değişimler şu şekildedir: 55,72 TL, 55,76 TL, 55,73 TL, 55,60 TL, 55,56 TL, 55,33 TL ve 55,40 TL olarak sıralanmaktadır.

Döviz piyasalarındaki genel eğilimlerde Euro/TL için 55,23 TL desteği bulunurken, direnç seviyesinin 55,66 TL olduğu değerlendirilmektedir. EUR/USD paritesinin 1,1251 seviyesinde işlem görmesiyle birlikte günlük değişim %0,07 olarak kaydedilmiş bulunuyor.

Güncel Euro Kuru

03 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,24 TL 55,40 TL %-0,02


Güncel Döviz Kurları

03 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,07 TL 49,18 TL %0,08
İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,36 TL %-0,02
İsviçre Frangı 59,21 TL 59,37 TL %0,38
Kanada Doları 34,42 TL 34,51 TL %-0,16
Avustralya Doları 34,13 TL 34,22 TL %0,43
Çin Yuanı 7,32 TL 7,33 TL %0,20
Rus Rublesi 0,58 TL 0,59 TL %-0,38
İsveç Kronu 4,88 TL 4,90 TL %0,16


Öne Çıkan Pariteler

03 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1251 %0,07
GBP/USD 1,3237 %0,31
USD/JPY 157,84 %-0,15
USD/CHF 0,8287 %-0,28


Son 7 günde Euro/TL’nin ilk ve son değerlerini gösteren grafik ile birlikte, Euro/TL'nin yönü hakkında daha fazla fikir sahibi olunabilir.

03 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL 55,40 TL seviyesinde işlem görmekte, bu seviyenin üzerinde 55,66 TL direnci ve altında 55,23 TL desteği önemli birer izleme noktası olarak belirlenmiştir. EUR/USD paritesinin yatay seyrinin devam etmesi, Euro/TL hareketleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir, bu nedenle bu seviyelerin takip edilmesi önerilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,24 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.240 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1251 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

03 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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