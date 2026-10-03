03 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Serbest piyasa verilerine göre Euro/TL alış 55,24 TL, satış 55,40 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,02'lik bir azalma kaydetti. Euro’nun TL bazındaki son durumu, 1.000 euronun alış kuru üzerinden 55.240 TL olmasıyla birlikte, 5.000 euronun TL karşılığı 276.200 TL'ye ulaşıyor.

Euro/TL’nin 7 gün önceki değeri 55,72 TL iken, bugün 55,40 TL seviyesine gerileyerek 0,32 TL'lik bir azalma yaşadı. Bu, %0,57'lik bir düşüş anlamına geliyor ve toplamda 1.000 euronun TL karşılığı değişimi -320,00 TL olarak kaydedilmiştir. Euro'nun son 7 günlük hareketine baktığımızda ise, 24 Eylül'den bugüne kadar olan değişimler şu şekildedir: 55,72 TL, 55,76 TL, 55,73 TL, 55,60 TL, 55,56 TL, 55,33 TL ve 55,40 TL olarak sıralanmaktadır.

Döviz piyasalarındaki genel eğilimlerde Euro/TL için 55,23 TL desteği bulunurken, direnç seviyesinin 55,66 TL olduğu değerlendirilmektedir. EUR/USD paritesinin 1,1251 seviyesinde işlem görmesiyle birlikte günlük değişim %0,07 olarak kaydedilmiş bulunuyor.

Güncel Euro Kuru

03 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,24 TL 55,40 TL %-0,02





Güncel Döviz Kurları

03 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,07 TL 49,18 TL %0,08 İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,36 TL %-0,02 İsviçre Frangı 59,21 TL 59,37 TL %0,38 Kanada Doları 34,42 TL 34,51 TL %-0,16 Avustralya Doları 34,13 TL 34,22 TL %0,43 Çin Yuanı 7,32 TL 7,33 TL %0,20 Rus Rublesi 0,58 TL 0,59 TL %-0,38 İsveç Kronu 4,88 TL 4,90 TL %0,16





Öne Çıkan Pariteler

03 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1251 %0,07 GBP/USD 1,3237 %0,31 USD/JPY 157,84 %-0,15 USD/CHF 0,8287 %-0,28





Son 7 günde Euro/TL’nin ilk ve son değerlerini gösteren grafik ile birlikte, Euro/TL'nin yönü hakkında daha fazla fikir sahibi olunabilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL 55,40 TL seviyesinde işlem görmekte, bu seviyenin üzerinde 55,66 TL direnci ve altında 55,23 TL desteği önemli birer izleme noktası olarak belirlenmiştir. EUR/USD paritesinin yatay seyrinin devam etmesi, Euro/TL hareketleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir, bu nedenle bu seviyelerin takip edilmesi önerilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular