03 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Serbest piyasa verilerine göre Euro/TL alış 55,24 TL, satış 55,40 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,02'lik bir azalma kaydetti. Euro’nun TL bazındaki son durumu, 1.000 euronun alış kuru üzerinden 55.240 TL olmasıyla birlikte, 5.000 euronun TL karşılığı 276.200 TL'ye ulaşıyor.
Euro/TL’nin 7 gün önceki değeri 55,72 TL iken, bugün 55,40 TL seviyesine gerileyerek 0,32 TL'lik bir azalma yaşadı. Bu, %0,57'lik bir düşüş anlamına geliyor ve toplamda 1.000 euronun TL karşılığı değişimi -320,00 TL olarak kaydedilmiştir. Euro'nun son 7 günlük hareketine baktığımızda ise, 24 Eylül'den bugüne kadar olan değişimler şu şekildedir: 55,72 TL, 55,76 TL, 55,73 TL, 55,60 TL, 55,56 TL, 55,33 TL ve 55,40 TL olarak sıralanmaktadır.
Döviz piyasalarındaki genel eğilimlerde Euro/TL için 55,23 TL desteği bulunurken, direnç seviyesinin 55,66 TL olduğu değerlendirilmektedir. EUR/USD paritesinin 1,1251 seviyesinde işlem görmesiyle birlikte günlük değişim %0,07 olarak kaydedilmiş bulunuyor.
03 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,24 TL
|55,40 TL
|%-0,02
03 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,07 TL
|49,18 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|64,37 TL
|65,36 TL
|%-0,02
|İsviçre Frangı
|59,21 TL
|59,37 TL
|%0,38
|Kanada Doları
|34,42 TL
|34,51 TL
|%-0,16
|Avustralya Doları
|34,13 TL
|34,22 TL
|%0,43
|Çin Yuanı
|7,32 TL
|7,33 TL
|%0,20
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,59 TL
|%-0,38
|İsveç Kronu
|4,88 TL
|4,90 TL
|%0,16
03 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1251
|%0,07
|GBP/USD
|1,3237
|%0,31
|USD/JPY
|157,84
|%-0,15
|USD/CHF
|0,8287
|%-0,28
Son 7 günde Euro/TL’nin ilk ve son değerlerini gösteren grafik ile birlikte, Euro/TL'nin yönü hakkında daha fazla fikir sahibi olunabilir.
Mevcut Euro/TL 55,40 TL seviyesinde işlem görmekte, bu seviyenin üzerinde 55,66 TL direnci ve altında 55,23 TL desteği önemli birer izleme noktası olarak belirlenmiştir. EUR/USD paritesinin yatay seyrinin devam etmesi, Euro/TL hareketleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir, bu nedenle bu seviyelerin takip edilmesi önerilmektedir.
Serbest piyasa 55,24 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.240 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1251 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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