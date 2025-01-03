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03 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Ocak Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
03.01.2025 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 03 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Ocak Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

03 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Ocak Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 03 Ocak 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

03 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.3916 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.3822 liradan, satış fiyatı ise 35.4012 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.4012 TL'den yapan euro şu anda 36.3835 TL alış ve 36.4191 TL satış fiyatına sahip.

Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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