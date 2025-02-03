03 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 03 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

03 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.9269 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.9213 liradan, satış fiyatı ise 35.9326 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-1.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.8344 TL'den yapan euro şu anda 36.8237 TL alış ve 36.8451 TL satış fiyatına sahip.