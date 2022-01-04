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  4. 04 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

04 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

04.01.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 04 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

04 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 04 Ocak 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

04 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.4249 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.3986 liradan, satış fiyatı ise 13.4513 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%2.56'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.1804 TL'den yapan euro şu anda 15.0832 TL alış ve 15.2778 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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