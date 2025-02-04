FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 04 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

04 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
04.02.2025 09:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 04 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

04 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 04 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

04 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.0259 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.0179 liradan, satış fiyatı ise 36.034 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.1185 TL'den yapan euro şu anda 37.1085 TL alış ve 37.1286 TL satış fiyatına sahip.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! İşte son hali

Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! İşte son hali

Prof. Dr. Naci Görür üzerine basa basa isim verdi "Bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka şehrimiz yok"

Prof. Dr. Naci Görür üzerine basa basa isim verdi "Bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka şehrimiz yok"

Santorini'den kaçış! Ek uçak seferleri kondu, gemiler art arda kalkıyor

Santorini'den kaçış! Ek uçak seferleri kondu, gemiler art arda kalkıyor

'4500 TL' diyerek o ayı işaret etti! 'Her ay yeni bir rekor denemesi'

'4500 TL' diyerek o ayı işaret etti! 'Her ay yeni bir rekor denemesi'

Dışarıda yemek konusunda pahalılıkta dünya ikincisi olduk! Birinci sıra şaşırtmadı: Yüzde 200 arttı

Dışarıda yemek konusunda pahalılıkta dünya ikincisi olduk! Birinci sıra şaşırtmadı: Yüzde 200 arttı

2023'ten beri 5 kat arttı! Hedef 1 milyon üretmek

2023'ten beri 5 kat arttı! Hedef 1 milyon üretmek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.