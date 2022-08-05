05 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 05 Ağustos Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 05 Ağustos 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

05 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.9504 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9408 liradan, satış fiyatı ise 17.9601 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.3645 TL'den yapan euro şu anda 18.3544 TL alış ve 18.3747 TL satış fiyatına sahip.

