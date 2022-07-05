05 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 05 Temmuz Salı dolar kaç TL, euro ne kadar?

Haftanın ikinci günü olan 5 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

05 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını yüzde 0,08'lik düşüşle 16,8020 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 16,7910 ve güncel satış fiyatı 16,8132 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar, 5 Temmuz salı günü sabahında 16,9996 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,00 TL satış fiyatı 17,02 TL seviyesinde işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,73'lük yükselişle yapan euro 17,5969 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,5880 TL alış fiyatından, 17,6058 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 5 Temmuz Salı günü aynı dakikalarda 17,5880 TL alış fiyatı, 17,6058 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

