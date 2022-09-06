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06 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Eylül Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

06.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 06 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Eylül Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

06 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Eylül Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 06 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

06 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.225 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.22 liradan, satış fiyatı ise 18.2301 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.1462 TL'den yapan euro şu anda 18.1391 TL alış ve 18.1535 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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