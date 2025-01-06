06 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Ocak Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 06 Ocak 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

06 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.3586 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.3488 liradan, satış fiyatı ise 35.3684 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.02'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.4831 TL'den yapan euro şu anda 36.4486 TL alış ve 36.5177 TL satış fiyatına sahip.