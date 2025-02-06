06 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Şubat Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 06 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

06 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.9307 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.9214 liradan, satış fiyatı ise 35.94 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.4107 TL'den yapan euro şu anda 37.3903 TL alış ve 37.4312 TL satış fiyatına sahip.