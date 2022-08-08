08 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 08 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 08 Ağustos 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

08 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.9384 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9326 liradan, satış fiyatı ise 17.9444 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2739 TL'den yapan euro şu anda 18.258 TL alış ve 18.2898 TL satış fiyatına sahip.

