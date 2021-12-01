1 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 1 Aralık 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

1 Aralık Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 1 Aralık'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

1 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

1 Aralık günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 670,91 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 1 Aralık itibariyle 702,10 TL alış ve 712,05 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 568,48 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 566,32 TL alış ve 566,46 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 504,64 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,07 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 425,15 TL alış ve 504,28 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



