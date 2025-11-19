FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

1 dolar kaç TL? 19 Kasım 2025 Çarşamba dolar TL ne kadar?

1 dolar kaç TL oldu? 19 Kasım 2025 Çarşamba itibarıyla dolar ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Dolar fiyatı küresel ekonomide yaşanan gelişmelere ve para politikalarına bağlı olarak değişebiliyor. Dolar TL fiyatı 19 Kasım 2025 Çarşamba günü belli oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 42,3570 TL'den güne başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,3580 seviyesinden işlem görüyor.

1 dolar kaç TL? 19 Kasım 2025 Çarşamba dolar TL ne kadar?

Dolar TL ne kadar? 1 dolar kaç TL oldu? 19 Kasım 2025 Çarşamba dolar TL fiyatı belli oldu. Serbest piyasada 42,3550 liradan alınan dolar, 42,3570 liradan satılıyor.

Dövizle iş yapanlar ya da döviz yatırımı olanlar güncel dolar TL fiyatını dikkatle takip etmeye devam ediyor. Dün doların satış fiyatı 42,3400 TL olmuştu.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,35
42,36
% 0.06
10:04
Euro
49,11
49,13
% 0.12
10:04
İngiliz Sterlini
55,69
55,72
% 0.02
10:04
Avustralya Doları
27,49
27,51
% -0.23
10:04
İsviçre Frangı
52,95
52,99
% 0.07
10:04
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.28
10:02
Çin Yuanı
5,95
5,96
% 0.04
10:04
İsveç Kronu
4,47
4,47
% 0.06
10:04

DOLAR TL NE KADAR?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,3320'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 42,3580 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken bugün yayımlanacak Fed tutanaklarının para politikasında gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle kritik ekonomik verilere erişimin kısıtlanması, Fed ekseninde uygulanacak politikalara ilişkin beklentilerin şekillenmesini zorlaştırmıştı.

Analistler, bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, faiz indirimi beklentilerinin seyri açısından kritik önem taşıdığını ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında politika faizini indirmesi ihtimallerinin yüzde 50'nin altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün açıklanacak tutanaklarda gelecek dönem politikalara ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesi beklenirken güvercin tondan uzak dilin korunması ve temkinli bir politikaya işaret edileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi 'Memurlarla eşitlenmesi söz konusu'İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi 'Memurlarla eşitlenmesi söz konusu'
Bu köylere yerleşenlere 500 bin TL verilecek!Bu köylere yerleşenlere 500 bin TL verilecek!

Anahtar Kelimeler:
dolar 1 dolar kaç tl dolar tl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.