1 dolar kaç TL? 26 Kasım 2025 Çarşamba dolar TL ne kadar?

1 dolar kaç TL oldu? 26 Kasım 2025 Çarşamba itibarıyla dolar ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Dolar fiyatı küresel ekonomide yaşanan gelişmelere ve para politikalarına bağlı olarak değişebiliyor. Dolar TL fiyatı 26 Kasım 2025 Çarşamba günü belli oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 42,4690 liradan güne başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,4660 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar TL ne kadar? 1 dolar kaç TL oldu? 26 Kasım 2025 Çarşamba dolar TL fiyatı belli oldu. Serbest piyasada 42,4670 liradan alınan dolar, 42,4690 liradan satılıyor.

Dövizle iş yapanlar ya da döviz yatırımı olanlar güncel dolar TL fiyatını dikkatle takip etmeye devam ediyor. Dün doların satış fiyatı 42,4270 lira olmuştu.

DOLAR TL SON DURUM

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,4165'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4660 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 49,92290, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 56,0150 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,7 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de açıklanan verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerini artırması dolar endeksinin 100 seviyesinin altında seyretmesine neden oluyor.

Ülkede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken perakende satışlar ise eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı. ADP özel sektör istihdamı haftada ortalama 13 bin 500 kişi azalırken ülkede özel sektörün istihdam kaybının hızlandığı görüldü.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise kasımda 88,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de açıklanan verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerini artırması ve dolar endeksini baskılaması altın fiyatlarını destekledi.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in, Jerome Powell'dan sonra Fed başkanlığında öne çıkması da dolar endeksini baskılayan unsurlar arasında yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın konuşması, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvurular ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,46
42,47
% 0.12
11:59
Euro
49,13
49,13
% 0
11:59
İngiliz Sterlini
55,93
55,93
% 0.03
11:59
Avustralya Doları
27,58
27,59
% 0.57
11:58
İsviçre Frangı
52,65
52,68
% 0.27
11:59
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.28
11:50
Çin Yuanı
6,00
6,00
% 0.19
11:59
İsveç Kronu
4,46
4,46
% 0.19
11:59
