1 dolar kaç TL? 28 Kasım 2025 Cuma dolar TL ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,3328, satışta 42,5024 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3282, satışta 42,4978 lira olarak belirlemişti.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 42,4494 (alış) 42,5164’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,3399 TL seviyelerinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentilerin artmasıyla dolar endeksinde düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.