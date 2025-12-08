FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

1 dolar kaç TL? 8 Aralık 2025 Pazartesi dolar TL ne kadar?

1 dolar kaç TL oldu? 8 Aralık 2025 Pazartesi itibarıyla dolar ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Dolar fiyatı küresel ekonomide yaşanan gelişmelere ve para politikalarına bağlı olarak değişebiliyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,5640 seviyesinden işlem görüyor.

1 dolar kaç TL? 8 Aralık 2025 Pazartesi dolar TL ne kadar?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5640 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 49,6950, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,7990 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 98,80 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla dolar endeksinde düşüş eğilimi öne çıkıyor.

1 dolar kaç TL? 8 Aralık 2025 Pazartesi dolar TL ne kadar? 1

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler gelmesi durumunda bunun dolara talebi artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirtti.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,55
42,55
% 0.05
10:48
Euro
49,63
49,64
% 0.15
10:48
İngiliz Sterlini
56,74
56,75
% -0.01
10:48
Avustralya Doları
28,24
28,25
% 0.02
10:48
İsviçre Frangı
52,95
52,98
% 0.15
10:48
Rus Rublesi
0,55
0,56
% -0.19
10:46
Çin Yuanı
6,02
6,02
% 0.07
10:48
İsveç Kronu
4,52
4,53
% 0.07
10:48
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa İstanbul 8 Aralık 2025 Pazartesi: İşte BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsa İstanbul 8 Aralık 2025 Pazartesi: İşte BIST 100 endeksi
8 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları8 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dolar 1 dolar 1 dolar kaç tl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.