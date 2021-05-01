1 Mayıs altın fiyatlarında son durum ne? 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları 1 Mayıs Cumartesi piyasaların kapalı olduğu gün, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
471 TL'den işlem gören altının gramı 471,01 TL alış ve 471,10 TL satış fiyatına sahip.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.085,00 TL'den yapan Cumhuriyet altını, 3.000,00 TL alış ve 3.104,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.548,00 TL'den yapan yarım altının alış fiyatı 1.500,00 TL, satış fiyatı ise 1.558,00 TL.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 774,00 TL'den yapan çeyrek altın, 755,00 TL alış ve 779,00 TL satış fiyatına sahip.
Okuyucu Yorumları 0 yorum