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1 Mayıs altın fiyatlarında son durum ne? 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

01.05.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 1 Mayıs Cumartesi gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösterdi. 471 TL’de olan altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 1 Mayıs Cumartesi gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 1 Mayıs altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 1 Mayıs Cumartesi piyasaların kapalı olduğu gün, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
471 TL'den işlem gören altının gramı 471,01 TL alış ve 471,10 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.085,00 TL'den yapan Cumhuriyet altını, 3.000,00 TL alış ve 3.104,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.548,00 TL'den yapan yarım altının alış fiyatı 1.500,00 TL, satış fiyatı ise 1.558,00 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 774,00 TL'den yapan çeyrek altın, 755,00 TL alış ve 779,00 TL satış fiyatına sahip.
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gram altın çeyrek altın döviz
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