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1 Nisan Dolar ve Euro’da son durum | 1 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 01.04.2021 07:36 | Son Güncelleme

Yatırımcıların ilgi ile takip ettikleri Amerikan doları ve Euro fiyatlarında 22 Mart gecesi başlayan hareketlilik halen devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen Euro ve Dolar kuru, bir süre düşüşe geçtikten sonra son günlerde Merkez Bankası kararları ile beraber tekrar yükseliş eğilimi gösteriyor. Dün günü 8,23 seviyelerinde kapatan Dolar kuru, 1 Nisan sabah saatlerinde 8,25 TL olarak işlem görüyor.

Merkez Bankası’ndaki çifte görev değişimi ve yeni başkan Şahap Kavcıoğlu’nun faiz açıklamaları ile beraber kurlarda bir süredir hareketlilik yaşanıyor. Euro dün kuru 9,70 seviyelerinde kapatırken, 1 Nisan sabahı itibariyle 9,74 TL’den işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği Amerikan doları, Euro ve Sterlin ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,24 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 1 Nisan itibarıyla %0,15 artışla 8,25 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,21, en yüksek 8,39 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,23 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,25 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,69 ile başlayan Euro kuru, 1 Nisan itibarıyla %0,57 artışla 9,74 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,66, en yüksek 9,91 seviyelerini gören Euro, günü 9,70 seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,74 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,45 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 1 Nisan itibarıyla %0,48 artışla 11,46 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,36, en yüksek 11,61 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,41 seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,46 TL'ye karşılık gelmektedir.
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