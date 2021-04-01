1 Nisan Dolar ve Euro’da son durum | 1 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Merkez Bankası’ndaki çifte görev değişimi ve yeni başkan Şahap Kavcıoğlu’nun faiz açıklamaları ile beraber kurlarda bir süredir hareketlilik yaşanıyor. Euro dün kuru 9,70 seviyelerinde kapatırken, 1 Nisan sabahı itibariyle 9,74 TL’den işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği Amerikan doları, Euro ve Sterlin ne kadar oldu?