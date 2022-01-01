1 Ocak Cumartesi dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin ardından, dolar ve euroda düşüş yaşanmıştı. Son günlerde tekrar yükselişe geçen dolar, hafta sonunun ilk gününe yüzde 0,56 oranında değer kazancıyla giriş yaptı.
Dolar alış fiyatı 13,25 TL, satış fiyatı 13,25 TL oldu.
Euro alış fiyatı 15,08 TL, satış fiyatı 15,13 TL'ye ulaştı. Euro, yüzde 1,37 oranında değer kazandı.
İngiliz sterlini alış fiyatı 17,89 TL, satış fiyatı 17,95 TL'ye ulaştı. İngiliz sterlininde yüzde 0,70 oranında değer kazancı görüldü.
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