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1 Ocak Cumartesi dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

01.01.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ve yatırımcılar, hafta boyunca anlık değişimler yaşayan dolar kurunda, güncel durumu ilgiyle takip ediyor. Dolar, yeni yılın ilk gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. İşte 1 Ocak Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin ardından, dolar ve euroda düşüş yaşanmıştı. Son günlerde tekrar yükselişe geçen dolar, hafta sonunun ilk gününe yüzde 0,56 oranında değer kazancıyla giriş yaptı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 13,25 TL, satış fiyatı 13,25 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 15,08 TL, satış fiyatı 15,13 TL'ye ulaştı. Euro, yüzde 1,37 oranında değer kazandı.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 17,89 TL, satış fiyatı 17,95 TL'ye ulaştı. İngiliz sterlininde yüzde 0,70 oranında değer kazancı görüldü.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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