1 Ocak Cumartesi gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatları, yeni yılın ilk gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. 780 TL'ye varan gram altın, yüzde 1,57 oranında değer kazandı. İşte 1 Ocak Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
Gram altın alış fiyatı 780,53 TL, satış fiyatı 780,64 TL oldu.
Çeyrek altın alış fiyatı 1.257,00 TL, satış fiyatı 1.311,00 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın, yüzde 1,47 oranında değer kazandı.
Yarım altın alış fiyatı 2.515,00 TL, satış fiyatı 2.624,00 TL olarak güncellendi. Yarım altında, yüzde 1,43 oranında değer kazancı görüldü.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.027,00 TL, satış fiyatı 5.227,00 TL oldu. Cumhuriyet altını, güne yüzde 1,48 oranında değer kazancıyla başladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum