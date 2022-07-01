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1 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 1 Temmuz 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

01.07.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Temmuz 2022 Cuma tarihinde, yani haftanın beşinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 935,10 TL'den yapmıştı. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 1 Temmuz 2022 Cuma altın bilezik fiyatları...

1 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 1 Temmuz 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

1 Temmuz Cuma günü, yani piyasaların kapalı olduğu haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 1 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

1 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

1 Temmuz günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 935,10 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 1 Temmuz 2022 itibariyle 897,52 TL alış ve 913,45 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 741,54 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 723,85 TL alış ve 724,42 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 670,78 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,58 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 541,80 TL alış ve 666,89 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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22 ayar altın bilezik 22 ayar bilezik
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