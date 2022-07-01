1 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 1 Temmuz 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

1 Temmuz Cuma günü, yani piyasaların kapalı olduğu haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 1 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

1 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

1 Temmuz günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 935,10 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 1 Temmuz 2022 itibariyle 897,52 TL alış ve 913,45 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 741,54 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 723,85 TL alış ve 724,42 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 670,78 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,58 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 541,80 TL alış ve 666,89 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.