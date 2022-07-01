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1 Temmuz Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Temmuz 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

01.07.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Temmuz 2022 Cuma haftanın beşinci gününde altın fiyatları sorgulanıyor. Şu anda 991 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, son olarak gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 1 Temmuz tarihinde gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

1 Temmuz Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Temmuz 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın beşinci gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü son olarak günü 1015 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.678 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 1 Temmuz 2022 Cuma günü altın fiyatları...

1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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1 Temmuz Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1015,81 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 991,58 lira satış fiyatı 992,35 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.409,00 TL satış fiyatı 6.627,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.356,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.203,00 TL alış ve 3.337,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.678,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Temmuz itibariyle 1.604,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.668,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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