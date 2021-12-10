10 Aralık dolar ne kadar? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolardaki yükseliş sürüyor. Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Aralık ile biten haftada 2 milyar 120 milyon dolar azalarak, 124 milyar 26 milyon dolar oldu. Piyasaların yönünü belirleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları!

DOLAR NE KADAR?

10 Aralık sabah saatlerinde yüzde 0,05 değer kazanan dolar 13,7679TL'den alınıp 13,8212 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Güne dolar gibi yatay başlayan euronun alışı 15,5673 satışı 15,6157 TL.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 18,2306 TL'den alınıyor ve 18,2992 TL'den satılıyor.

TCMB DÖVİZ REZERVLERİ DÜŞTÜ

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 16 milyon dolarlık azalış ile 87 milyar 24 milyon dolardan 85 milyar 8 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 3 Aralık haftasında 104 milyon dolar azalarak 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara düştü.

