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10 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada alış fiyatı 49,14 TL, satış fiyatı ise 49,40 TL olarak belirlendi. Bugünkü günlük değişim %0,03 seviyesinde gerçekleşti, son bir haftada ise 0,31 TL yükseldi.

10 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,14 TL, satış fiyatı ise 49,40 TL olarak belirlendi. Bugünkü Dolar/TL'nin günlük değişimi %0,03 seviyesinde gerçekleşti. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.140 TL, 5.000 doların karşılığı ise 245.700 TL.

Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 7 gün önce 49,09 TL'den işlem görmekteydi. Bugün ise 49,40 TL'ye ulaşan Dolar/TL, son bir haftada 0,31 TL yükseldi ve %0,63'lük bir artış yaşadı. 1.000 dolar, TL bazında 310,00 TL değişim gösterdi. 7 günlük Dolar/TL serisi incelendiğinde, 1 Ekim’de 49,09 TL, 2 Ekim’de 49,13 TL, 5 Ekim’de 49,14 TL, 6 Ekim’de 49,17 TL, 7 Ekim’de 49,20 TL, 8 Ekim’de 49,25 TL ve 9 Ekim’de 49,40 TL seviyelerine ulaşıldığı görülmektedir.

Dolar/TL’de takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,19 TL, direnç seviyesi ise 49,50 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler yatırımcılar için kritik öneme sahip; fiyatların bu seviyeler etrafında hareket etmesi, piyasa yönü bakımından önemli bilgiler sağlayabilir.

Güncel Dolar Kuru

10 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,14 TL 49,40 TL %0,03


Güncel Döviz Kurları

10 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 54,95 TL 55,65 TL %-0,18
İngiliz Sterlini 65,13 TL 65,40 TL %-0,16
İsviçre Frangı 59,19 TL 59,53 TL %0,21
Kanada Doları 34,47 TL 34,66 TL %-0,20
Avustralya Doları 34,31 TL 34,50 TL %0,40
Çin Yuanı 7,34 TL 7,38 TL %0,19
Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,21
İsveç Kronu 4,91 TL 4,95 TL %-0,23


Öne Çıkan Pariteler

10 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1202 %-0,08
GBP/USD 1,3232 %0,04
USD/JPY 158,30 %0,27
USD/CHF 0,8300 %-0,19


Dolar/TL'nin son 7 günlük kur değişimi grafik üzerinde izlenebilir.

10 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin mevcut seviyesi 49,40 TL ile direnç seviyesi olan 49,50 TL’ye oldukça yakın bir konumda. Destek seviyesinin altında kalmadığı sürece, yatırımcılar için yükselebileceği dikkate alınması gereken bir durum. Küresel piyasa etkenleri olmadığından, yön tahmini yapmak zor; ancak bu seviyelerin takip edilmesi Dolar/TL üzerindeki olası hareketlenmeler için önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,14 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.140 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,03 oranında değişim kaydetmiştir.

10 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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