10 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,14 TL, satış fiyatı ise 49,40 TL olarak belirlendi. Bugünkü Dolar/TL'nin günlük değişimi %0,03 seviyesinde gerçekleşti. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.140 TL, 5.000 doların karşılığı ise 245.700 TL.

Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 7 gün önce 49,09 TL'den işlem görmekteydi. Bugün ise 49,40 TL'ye ulaşan Dolar/TL, son bir haftada 0,31 TL yükseldi ve %0,63'lük bir artış yaşadı. 1.000 dolar, TL bazında 310,00 TL değişim gösterdi. 7 günlük Dolar/TL serisi incelendiğinde, 1 Ekim’de 49,09 TL, 2 Ekim’de 49,13 TL, 5 Ekim’de 49,14 TL, 6 Ekim’de 49,17 TL, 7 Ekim’de 49,20 TL, 8 Ekim’de 49,25 TL ve 9 Ekim’de 49,40 TL seviyelerine ulaşıldığı görülmektedir.

Dolar/TL’de takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,19 TL, direnç seviyesi ise 49,50 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler yatırımcılar için kritik öneme sahip; fiyatların bu seviyeler etrafında hareket etmesi, piyasa yönü bakımından önemli bilgiler sağlayabilir.

Güncel Dolar Kuru

10 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,14 TL 49,40 TL %0,03





Güncel Döviz Kurları

10 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 54,95 TL 55,65 TL %-0,18 İngiliz Sterlini 65,13 TL 65,40 TL %-0,16 İsviçre Frangı 59,19 TL 59,53 TL %0,21 Kanada Doları 34,47 TL 34,66 TL %-0,20 Avustralya Doları 34,31 TL 34,50 TL %0,40 Çin Yuanı 7,34 TL 7,38 TL %0,19 Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,21 İsveç Kronu 4,91 TL 4,95 TL %-0,23





Öne Çıkan Pariteler

10 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1202 %-0,08 GBP/USD 1,3232 %0,04 USD/JPY 158,30 %0,27 USD/CHF 0,8300 %-0,19





Dolar/TL'nin son 7 günlük kur değişimi grafik üzerinde izlenebilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin mevcut seviyesi 49,40 TL ile direnç seviyesi olan 49,50 TL’ye oldukça yakın bir konumda. Destek seviyesinin altında kalmadığı sürece, yatırımcılar için yükselebileceği dikkate alınması gereken bir durum. Küresel piyasa etkenleri olmadığından, yön tahmini yapmak zor; ancak bu seviyelerin takip edilmesi Dolar/TL üzerindeki olası hareketlenmeler için önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular