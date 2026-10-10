10 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,14 TL, satış fiyatı ise 49,40 TL olarak belirlendi. Bugünkü Dolar/TL'nin günlük değişimi %0,03 seviyesinde gerçekleşti. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.140 TL, 5.000 doların karşılığı ise 245.700 TL.
Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 7 gün önce 49,09 TL'den işlem görmekteydi. Bugün ise 49,40 TL'ye ulaşan Dolar/TL, son bir haftada 0,31 TL yükseldi ve %0,63'lük bir artış yaşadı. 1.000 dolar, TL bazında 310,00 TL değişim gösterdi. 7 günlük Dolar/TL serisi incelendiğinde, 1 Ekim’de 49,09 TL, 2 Ekim’de 49,13 TL, 5 Ekim’de 49,14 TL, 6 Ekim’de 49,17 TL, 7 Ekim’de 49,20 TL, 8 Ekim’de 49,25 TL ve 9 Ekim’de 49,40 TL seviyelerine ulaşıldığı görülmektedir.
Dolar/TL’de takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,19 TL, direnç seviyesi ise 49,50 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler yatırımcılar için kritik öneme sahip; fiyatların bu seviyeler etrafında hareket etmesi, piyasa yönü bakımından önemli bilgiler sağlayabilir.
10 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,14 TL
|49,40 TL
|%0,03
10 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|54,95 TL
|55,65 TL
|%-0,18
|İngiliz Sterlini
|65,13 TL
|65,40 TL
|%-0,16
|İsviçre Frangı
|59,19 TL
|59,53 TL
|%0,21
|Kanada Doları
|34,47 TL
|34,66 TL
|%-0,20
|Avustralya Doları
|34,31 TL
|34,50 TL
|%0,40
|Çin Yuanı
|7,34 TL
|7,38 TL
|%0,19
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,58 TL
|%-0,21
|İsveç Kronu
|4,91 TL
|4,95 TL
|%-0,23
10 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1202
|%-0,08
|GBP/USD
|1,3232
|%0,04
|USD/JPY
|158,30
|%0,27
|USD/CHF
|0,8300
|%-0,19
Dolar/TL'nin son 7 günlük kur değişimi grafik üzerinde izlenebilir.
Dolar/TL’nin mevcut seviyesi 49,40 TL ile direnç seviyesi olan 49,50 TL’ye oldukça yakın bir konumda. Destek seviyesinin altında kalmadığı sürece, yatırımcılar için yükselebileceği dikkate alınması gereken bir durum. Küresel piyasa etkenleri olmadığından, yön tahmini yapmak zor; ancak bu seviyelerin takip edilmesi Dolar/TL üzerindeki olası hareketlenmeler için önem taşımaktadır.
Serbest piyasadaki güncel 49,14 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.140 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,03 oranında değişim kaydetmiştir.
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