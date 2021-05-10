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10 Mayıs Dolar kuru son durum | Bugün (10 Mayıs) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

10.05.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile yatırım yapanlar ve Dolar ile işi olanların yakından takip ettiği Dolar kuru, haftanın ilk gününde merak ediliyor. Dolar kuru hafta sonunda sakin bir seyirde ilerlerken haftanın ilk gününde de bu seyrini devam ettiriyor. Dün kapanışta 8,24 seviyelerinde bulunan Dolar, güne 8,23 ile başladı. Euro ise güne 10,03 seviyesinde başladı. Geçtiğimiz hafta dolar kuru, Merkez Bankası’nın sabit bıraktığı para politikasından etkileri ile dalgalı bir seyir izledi.

Hafta başında Dolar kuru, Cuma günkü kapanışa göre aynı seviyelerle başladı. Merkez Bankası’nın sabit para politikası ile 8,30’un altına inen Dolar kuru haftanın son işlem gününü 8,23 – 8,25 seviyelerinde tamamladı. Euro ise son işlem gününde 10,01 seviyelerinde hareket etti. Peki, haftanın ilk işlem gününde Dolar kuru ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 90,8 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de yüzde 0,08 artışla 1,2070'ten alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,5740 seviyesinde bulunuyor.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM ZAYIF GELDİ

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD'de işsizlik oranı Covid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla Mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü. Söz konusu toparlanma, 2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmiş, uygulamaya koyulan yeni desteklerin ve azalan vaka sayılarının etkisiyle ocak ayı itibarıyla toparlanma göstermişti.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,2362 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,01 artışla 8,2351 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,2177, en yüksek 8,3034 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,2420 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,0361 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,14 artışla 10,0404 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,9609, en yüksek 10,0513 seviyelerini gören Euro, günü 10,0342 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,5724 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,51 artışla 11,5969 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,4823, en yüksek 11,5632 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,5421 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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