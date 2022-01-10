10 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Ocak Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 10 Ocak 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

10 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.8277 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.8236 liradan, satış fiyatı ise 13.8319 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.26'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.6851 TL'den yapan euro şu anda 15.6223 TL alış ve 15.748 TL satış fiyatına sahip.

