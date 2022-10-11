11 Ekim 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Ekim Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 11 Ekim 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

11 EKIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.5818 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.5759 liradan, satış fiyatı ise 18.5878 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.0177 TL'den yapan euro şu anda 18.0039 TL alış ve 18.0315 TL satış fiyatına sahip.

