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Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde 107,76 oldu

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 2,66 puan artarak 107,76'ya çıktı.

Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde 107,76 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 2,66 puan artarak 107,76 oldu. Endeks, eylülde 105,10 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise 1,67 puan artarak 102,90'a çıktı.

Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 7,79 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,58 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

"TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,63 değer kazanırken avro ortalama yüzde 1,07 değer kaybetti. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 1,65 arttı."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sindeki değişim ile Nominal Kur Sepeti'ndeki değişimin endeksin artışına katkıda bulunduğu, Dünya TÜFE Sepeti'ndeki değişimin ise endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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