11 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,46 TL, satış fiyatı ise 56,50 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı %-0,02 olarak kaydedildi. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 56.460 TL, 5.000 euro ise 282.300 TL’ye karşılık geliyor.
Son bir hafta içerisinde Euro/TL, 7 gün önce 56,38 TL seviyesinden işlem görüyordu. Bugün itibarıyla ise 56,50 TL seviyesine yükseldi. Bir euronun TL bazındaki değişimi 0,12 TL olurken, yüzde değişimi %0,21 olarak gerçekleşti. 1.000 euro üzerinden yapılan hesaplama ile, TL karşılığındaki değişim 120,00 TL olarak görünmektedir.
Öte yandan, Euro/TL destek seviyesinin 56,33 TL, direnç seviyesinin ise 56,59 TL olduğu belirtiliyor. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları ve yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli noktalar olarak değerlendirilebilir. EUR/USD paritesinde yaşanan %-0,01'lik değişimle birlikte, Euro/TL'nin yatay seyir izliyor olması dikkat çekiyor.
11 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,46 TL
|56,50 TL
|%-0,02
11 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,60 TL
|48,61 TL
|%0,16
|İngiliz Sterlini
|65,73 TL
|65,75 TL
|%0,10
|İsviçre Frangı
|59,78 TL
|59,82 TL
|%0,19
|Kanada Doları
|35,12 TL
|35,14 TL
|%0,17
|Avustralya Doları
|34,84 TL
|34,86 TL
|%0,35
|Çin Yuanı
|7,24 TL
|7,25 TL
|%0,24
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,07
|İsveç Kronu
|5,02 TL
|5,03 TL
|%0,28
11 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1611
|%-0,01
|GBP/USD
|1,3515
|%0,03
|USD/JPY
|154,03
|%-0,26
|USD/CHF
|0,8127
|%-0,01
Son 7 gün içerisinde Euro/TL’nin kur değişimi ile ilgili bir grafik ile gösterilecektir.
Euro/TL 56,33 TL seviyesinden destek almakta ve 56,59 TL direnç seviyesinin üzerine çıkmaya çalışmakta. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre konumu, piyasa oyuncuları için takip edilmesi gereken önemli bir durum. EUR/USD paritesinin yatay seyrinin ve Euro/TL'nin mevcut durumu, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken göstergeler arasında yer alıyor.
Serbest piyasa 56,46 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.460 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1611 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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