11 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,46 TL, satış fiyatı ise 56,50 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı %-0,02 olarak kaydedildi. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 56.460 TL, 5.000 euro ise 282.300 TL’ye karşılık geliyor.

Son bir hafta içerisinde Euro/TL, 7 gün önce 56,38 TL seviyesinden işlem görüyordu. Bugün itibarıyla ise 56,50 TL seviyesine yükseldi. Bir euronun TL bazındaki değişimi 0,12 TL olurken, yüzde değişimi %0,21 olarak gerçekleşti. 1.000 euro üzerinden yapılan hesaplama ile, TL karşılığındaki değişim 120,00 TL olarak görünmektedir.

Öte yandan, Euro/TL destek seviyesinin 56,33 TL, direnç seviyesinin ise 56,59 TL olduğu belirtiliyor. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları ve yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli noktalar olarak değerlendirilebilir. EUR/USD paritesinde yaşanan %-0,01'lik değişimle birlikte, Euro/TL'nin yatay seyir izliyor olması dikkat çekiyor.

Güncel Euro Kuru

11 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,46 TL 56,50 TL %-0,02





Güncel Döviz Kurları

11 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,60 TL 48,61 TL %0,16 İngiliz Sterlini 65,73 TL 65,75 TL %0,10 İsviçre Frangı 59,78 TL 59,82 TL %0,19 Kanada Doları 35,12 TL 35,14 TL %0,17 Avustralya Doları 34,84 TL 34,86 TL %0,35 Çin Yuanı 7,24 TL 7,25 TL %0,24 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,07 İsveç Kronu 5,02 TL 5,03 TL %0,28





Öne Çıkan Pariteler

11 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1611 %-0,01 GBP/USD 1,3515 %0,03 USD/JPY 154,03 %-0,26 USD/CHF 0,8127 %-0,01





Son 7 gün içerisinde Euro/TL’nin kur değişimi ile ilgili bir grafik ile gösterilecektir.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL 56,33 TL seviyesinden destek almakta ve 56,59 TL direnç seviyesinin üzerine çıkmaya çalışmakta. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre konumu, piyasa oyuncuları için takip edilmesi gereken önemli bir durum. EUR/USD paritesinin yatay seyrinin ve Euro/TL'nin mevcut durumu, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken göstergeler arasında yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular