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11 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,46 TL, satış fiyatı 56,50 TL olarak belirlendi ve günlük değişim oranı %-0,02 olarak kaydedildi. Son bir haftada, Euro/TL 56,38 TL seviyesinden 56,50 TL'ye yükseldi.

11 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,46 TL, satış fiyatı ise 56,50 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı %-0,02 olarak kaydedildi. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 56.460 TL, 5.000 euro ise 282.300 TL’ye karşılık geliyor.

Son bir hafta içerisinde Euro/TL, 7 gün önce 56,38 TL seviyesinden işlem görüyordu. Bugün itibarıyla ise 56,50 TL seviyesine yükseldi. Bir euronun TL bazındaki değişimi 0,12 TL olurken, yüzde değişimi %0,21 olarak gerçekleşti. 1.000 euro üzerinden yapılan hesaplama ile, TL karşılığındaki değişim 120,00 TL olarak görünmektedir.

Öte yandan, Euro/TL destek seviyesinin 56,33 TL, direnç seviyesinin ise 56,59 TL olduğu belirtiliyor. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları ve yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli noktalar olarak değerlendirilebilir. EUR/USD paritesinde yaşanan %-0,01'lik değişimle birlikte, Euro/TL'nin yatay seyir izliyor olması dikkat çekiyor.

Güncel Euro Kuru

11 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,46 TL 56,50 TL %-0,02


Güncel Döviz Kurları

11 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,60 TL 48,61 TL %0,16
İngiliz Sterlini 65,73 TL 65,75 TL %0,10
İsviçre Frangı 59,78 TL 59,82 TL %0,19
Kanada Doları 35,12 TL 35,14 TL %0,17
Avustralya Doları 34,84 TL 34,86 TL %0,35
Çin Yuanı 7,24 TL 7,25 TL %0,24
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,07
İsveç Kronu 5,02 TL 5,03 TL %0,28


Öne Çıkan Pariteler

11 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1611 %-0,01
GBP/USD 1,3515 %0,03
USD/JPY 154,03 %-0,26
USD/CHF 0,8127 %-0,01


Son 7 gün içerisinde Euro/TL’nin kur değişimi ile ilgili bir grafik ile gösterilecektir.

11 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL 56,33 TL seviyesinden destek almakta ve 56,59 TL direnç seviyesinin üzerine çıkmaya çalışmakta. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre konumu, piyasa oyuncuları için takip edilmesi gereken önemli bir durum. EUR/USD paritesinin yatay seyrinin ve Euro/TL'nin mevcut durumu, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken göstergeler arasında yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,46 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.460 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1611 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

11 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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