3 TL, 6 TL, 9 TL ve 12 TL... Yeni Partili isimden mazot fiyatları çıkışı

Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ederken benzin yaklaşık 77 TL, motorin yaklaşık 89 TL seviyelerinde fiyatlanıyor. Fiyatlar illere göre değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında da zaman zaman zamlara ve indirimlere yol açıyor. 13 Ağustos'ta enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için motorine kademeli ÖTV uygulanmasına karar verilmişti.

MOTORİNE KADEMELİ ÖTV

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararla, motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında değişiklik yapılmıştı. Buna göre, o tarih itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanmıştı. Karara göre sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınması kararlaştırılmıştı. İlk olarak 3 TL'lik rakam ekimde fiyatlara yansımıştı. Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

"MAZOT FİYATLARI 90 TL'Yİ BULDU"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan da mazot fiyatları ile ilgili açıklama geldi. Günaydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mazot fiyatları 90 TL'yi buldu ve daha da artacak gibi görünüyor. Brent petrol 97 lirayı gördü, daha da artacak gibi görünüyor. Buna karşılık nasıl bir vergi alıyorlar mazottan ve Brent petrolden... Yüzde 20 KDV alıyor ve eylül ayından itibaren 3 TL KDV almaya başladı. Ağustos'ta almadığı KDV'yi 3 lira olarak Eylül’de aldı. Ekim’de 6 lira alacak, Kasım’da 9 lira alacak, Aralık’ta 12 lira alacak. 1 Ocak’tan itibaren 2027'de 13 liradan fazla KDV alacak. Arkasından da yüzde 20 ÖTV'yi de almaya devam edecek. Dolayısıyla ödediğiniz her litre mazot parasının en az 20 küsür lirasını vergi olarak ödemeye devam edeceksiniz"