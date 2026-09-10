FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi

ABD'de açıklanan üretici enflasyonu sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Ons altın yüzde 1,70 gerilerken, piyasaların gözü yarın açıklanacak diğer kritik enflasyon verisine çevrildi.

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi
Aleyna Türkmen

Piyasaların merakla beklediği ABD üretici enflasyonu verisi açıklandı. Ağustos ayında üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 5,4 yükselirken, açıklamanın ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

ABD'de üretici fiyat endeksi ağustosta aylık bazda da yüzde 0,4 arttı. Üretici fiyatları temmuz ayında ise yıllık yüzde 4,7 yükselmişti.

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi 1

ABD'DEN GELEN ENFLASYON VERİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Bugün açıklanan üretici enflasyonu, piyasaların takip ettiği kritik enflasyon verilerinin ilkini oluşturdu. Yarın ise ABD'de tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Bugünkü verinin ardından yarın açıklanacak diğer kritik enflasyon verisinin de altının yönünü belirlemede etkili olması bekleniyor.

Söz konusu veriler, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Aynı zamanda açıklanan enflasyon rakamlarının altının gelecekteki seyrinde de belirleyici olması bekleniyor.

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi 2

ALTIN FİYATLARI VERİ SONRASI SERT GERİLEDİ

ABD üretici enflasyonu verisinin açıklanmasının ardından altın piyasasında hızlı bir düşüş görüldü. Veri öncesinde 4 bin 386 dolardan işlem gören ons altın, açıklamanın hemen sonrasında yüzde 1,70 düşerek 4 bin 328 dolara geriledi. Ons altın güne 4 bin 414 dolar seviyesinden başlamıştı.

Gram altın da ilk dakikalarda değer kaybetti. Gram altın 6 bin 844 liradan 6 bin 759 liraya kadar düştü.

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi 3

ECB'NİN FAİZ KARARI DA FİYATLAMAYI ETKİLEDİ

Altın fiyatları üzerinde ABD'den gelen verinin yanı sıra, açıklamadan hemen önce duyurulan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı da etkili oldu.

ECB, 33 aydır sürdürdüğü faizi sabit tutma tutumunu geçtiğimiz ay değiştirmiş ve faiz artışına yönelmişti. Banka bu ay da 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi. ECB'nin aldığı bu kararın da altın fiyatları üzerinde etkisi oldu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta gerilediABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta geriledi
ABD'de ÜFE yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttıABD'de ÜFE yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.810,02
6.810,83
% -0.74
16:43
Ons Altın / TL
211.812,94
211.900,29
% -0.73
16:58
Ons Altın / USD
4.367,44
4.368,08
% -0.77
16:58
Çeyrek Altın
10.896,04
11.135,71
% -0.74
16:43
Yarım Altın
21.723,97
22.271,42
% -0.74
16:43
Ziynet Altın
43.584,14
44.406,63
% -0.74
16:43
Cumhuriyet Altını
44.724,00
45.400,00
% -1.47
15:41
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon altın fiyatları abd üfe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.