ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi

Piyasaların merakla beklediği ABD üretici enflasyonu verisi açıklandı. Ağustos ayında üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 5,4 yükselirken, açıklamanın ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

ABD'de üretici fiyat endeksi ağustosta aylık bazda da yüzde 0,4 arttı. Üretici fiyatları temmuz ayında ise yıllık yüzde 4,7 yükselmişti.

ABD'DEN GELEN ENFLASYON VERİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Bugün açıklanan üretici enflasyonu, piyasaların takip ettiği kritik enflasyon verilerinin ilkini oluşturdu. Yarın ise ABD'de tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Bugünkü verinin ardından yarın açıklanacak diğer kritik enflasyon verisinin de altının yönünü belirlemede etkili olması bekleniyor.

Söz konusu veriler, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Aynı zamanda açıklanan enflasyon rakamlarının altının gelecekteki seyrinde de belirleyici olması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI VERİ SONRASI SERT GERİLEDİ

ABD üretici enflasyonu verisinin açıklanmasının ardından altın piyasasında hızlı bir düşüş görüldü. Veri öncesinde 4 bin 386 dolardan işlem gören ons altın, açıklamanın hemen sonrasında yüzde 1,70 düşerek 4 bin 328 dolara geriledi. Ons altın güne 4 bin 414 dolar seviyesinden başlamıştı.

Gram altın da ilk dakikalarda değer kaybetti. Gram altın 6 bin 844 liradan 6 bin 759 liraya kadar düştü.

ECB'NİN FAİZ KARARI DA FİYATLAMAYI ETKİLEDİ

Altın fiyatları üzerinde ABD'den gelen verinin yanı sıra, açıklamadan hemen önce duyurulan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı da etkili oldu.

ECB, 33 aydır sürdürdüğü faizi sabit tutma tutumunu geçtiğimiz ay değiştirmiş ve faiz artışına yönelmişti. Banka bu ay da 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi. ECB'nin aldığı bu kararın da altın fiyatları üzerinde etkisi oldu.