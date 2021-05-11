11 Mayıs dolar kuru son durum | Bugün (11 Mayıs) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Cuma günkü kapanışta dolar endeksinde yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybeden Dolar ve Euro, haftanın ikinci işlem gününde yükseliş gösteriyor. Cuma günü dolar endeksi yüzde 0,7 azalışla 90,02 seviyesine inmesinin ardından bugün yeşil ibreyle hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,15 azalışla 1,2146 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar ve Euro fiyatları

Analistler, piyasalarda, geçen hafta açıklanan verilerin genel olarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği desteklemesine karşın, cuma günü ABD'de yayımlanan istihdam raporundaki verilerin tahminlerin altında kalması ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin değer kaybettiğini belirtti.

Bu hafta ABD'nin veri takviminde, çarşamba günü enflasyon, cuma günü sanayi üretiminin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD Hazinesi'nin, bu hafta gerçekleştireceği tahvil ihalelerinin de takip edileceğini ifade etti.

DOLAR NE KADAR? Güne 8,2732 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,10 artışla 8,2803 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,2246, en yüksek 8,2834 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,2767 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR? Güne 10,0580 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,60 artışla 10,0989 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,0015, en yüksek 10,0854 seviyelerini gören Euro, günü 10,0469 seviyesinde kapattı.