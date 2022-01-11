11 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 11 Ocak 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

11 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.8285 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.8119 liradan, satış fiyatı ise 13.8452 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.6874 TL'den yapan euro şu anda 15.6621 TL alış ve 15.7128 TL satış fiyatına sahip.

