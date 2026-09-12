12 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,15 TL, satış fiyatı ise 56,49 TL düzeyinde işlem görmekte. Euro/TL, günlük bazda %-0,30 oranında bir değişim gösterirken, 1.000 euroyu TL'ye çevirdiğinizde 56.150 TL alıyorsunuz. Diğer yandan, 5.000 euro için bu rakam 280.750 TL'ye çıkmakta.
7 gün önce Euro/TL 56,38 TL iken, bugün 56,49 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bir euro, TL bazında 0,11 TL artış göstererek %0,20’lik bir yükseliş kaydetti. Bu durumda, 1.000 euro için TL karşılığı ise 110,00 TL artış göstermiştir.
Son 7 gün içerisinde Euro/TL hareketleri şöyle gerçekleşmiştir:
Euro/TL'deki kritik seviyelere bakıldığında, destek noktası 56,32 TL, direnç ise 56,57 TL olarak belirlenmiş. Bu seviyelerin takip edilmesi önem taşıyor.
12 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,15 TL
|56,49 TL
|%-0,30
12 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,39 TL
|48,66 TL
|%0,00
|İngiliz Sterlini
|65,52 TL
|65,92 TL
|%0,07
|İsviçre Frangı
|59,27 TL
|59,61 TL
|%-0,41
|Kanada Doları
|34,89 TL
|35,09 TL
|%-0,22
|Avustralya Doları
|34,69 TL
|34,90 TL
|%0,19
|Çin Yuanı
|7,21 TL
|7,25 TL
|%0,09
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,58 TL
|%-0,27
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,02 TL
|%-0,15
12 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1598
|%-0,12
|GBP/USD
|1,3527
|%0,12
|USD/JPY
|153,58
|%-0,55
|USD/CHF
|0,8163
|%0,43
Grafik, Euro/TL'nin son 7 gün içerisindeki fiyat değişimlerini görselleştiriyor.
Mevcut Euro/TL seviyesi, 56,49 TL ile direnç seviyesine oldukça yakın; bu durum piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Destek noktası 56,32 TL ile izlenirken, EUR/USD'daki sınırlı geri çekilme de piyasalardaki volatiliteyi etkileme potansiyeline sahip.
Serbest piyasa 56,15 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.150 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1598 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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