12 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,15 TL, satış fiyatı ise 56,49 TL düzeyinde işlem görmekte. Euro/TL, günlük bazda %-0,30 oranında bir değişim gösterirken, 1.000 euroyu TL'ye çevirdiğinizde 56.150 TL alıyorsunuz. Diğer yandan, 5.000 euro için bu rakam 280.750 TL'ye çıkmakta.

7 gün önce Euro/TL 56,38 TL iken, bugün 56,49 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bir euro, TL bazında 0,11 TL artış göstererek %0,20’lik bir yükseliş kaydetti. Bu durumda, 1.000 euro için TL karşılığı ise 110,00 TL artış göstermiştir.

Son 7 gün içerisinde Euro/TL hareketleri şöyle gerçekleşmiştir:

2026-09-03: 56,38 TL

2026-09-04: 56,24 TL

2026-09-07: 56,33 TL

2026-09-08: 56,37 TL

2026-09-09: 56,44 TL

2026-09-10: 56,49 TL

2026-09-11: 56,49 TL

Euro/TL'deki kritik seviyelere bakıldığında, destek noktası 56,32 TL, direnç ise 56,57 TL olarak belirlenmiş. Bu seviyelerin takip edilmesi önem taşıyor.

Güncel Euro Kuru

12 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,15 TL 56,49 TL %-0,30





Güncel Döviz Kurları

12 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,39 TL 48,66 TL %0,00 İngiliz Sterlini 65,52 TL 65,92 TL %0,07 İsviçre Frangı 59,27 TL 59,61 TL %-0,41 Kanada Doları 34,89 TL 35,09 TL %-0,22 Avustralya Doları 34,69 TL 34,90 TL %0,19 Çin Yuanı 7,21 TL 7,25 TL %0,09 Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,27 İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,15





Öne Çıkan Pariteler

12 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1598 %-0,12 GBP/USD 1,3527 %0,12 USD/JPY 153,58 %-0,55 USD/CHF 0,8163 %0,43





Grafik, Euro/TL'nin son 7 gün içerisindeki fiyat değişimlerini görselleştiriyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, 56,49 TL ile direnç seviyesine oldukça yakın; bu durum piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Destek noktası 56,32 TL ile izlenirken, EUR/USD'daki sınırlı geri çekilme de piyasalardaki volatiliteyi etkileme potansiyeline sahip.

Sıkça Sorulan Sorular