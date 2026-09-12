FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

12 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasada 56,15 TL alış, 56,49 TL satış seviyesinde işlem görmekte. Son 7 gün içinde euro, TL karşısında %0,20 artışla 56,49 TL seviyesine yükseldi.

12 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,15 TL, satış fiyatı ise 56,49 TL düzeyinde işlem görmekte. Euro/TL, günlük bazda %-0,30 oranında bir değişim gösterirken, 1.000 euroyu TL'ye çevirdiğinizde 56.150 TL alıyorsunuz. Diğer yandan, 5.000 euro için bu rakam 280.750 TL'ye çıkmakta.

7 gün önce Euro/TL 56,38 TL iken, bugün 56,49 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bir euro, TL bazında 0,11 TL artış göstererek %0,20’lik bir yükseliş kaydetti. Bu durumda, 1.000 euro için TL karşılığı ise 110,00 TL artış göstermiştir.

Son 7 gün içerisinde Euro/TL hareketleri şöyle gerçekleşmiştir:

  • 2026-09-03: 56,38 TL
  • 2026-09-04: 56,24 TL
  • 2026-09-07: 56,33 TL
  • 2026-09-08: 56,37 TL
  • 2026-09-09: 56,44 TL
  • 2026-09-10: 56,49 TL
  • 2026-09-11: 56,49 TL

Euro/TL'deki kritik seviyelere bakıldığında, destek noktası 56,32 TL, direnç ise 56,57 TL olarak belirlenmiş. Bu seviyelerin takip edilmesi önem taşıyor.

Güncel Euro Kuru

12 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,15 TL 56,49 TL %-0,30


Güncel Döviz Kurları

12 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,39 TL 48,66 TL %0,00
İngiliz Sterlini 65,52 TL 65,92 TL %0,07
İsviçre Frangı 59,27 TL 59,61 TL %-0,41
Kanada Doları 34,89 TL 35,09 TL %-0,22
Avustralya Doları 34,69 TL 34,90 TL %0,19
Çin Yuanı 7,21 TL 7,25 TL %0,09
Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,27
İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,15


Öne Çıkan Pariteler

12 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1598 %-0,12
GBP/USD 1,3527 %0,12
USD/JPY 153,58 %-0,55
USD/CHF 0,8163 %0,43


Grafik, Euro/TL'nin son 7 gün içerisindeki fiyat değişimlerini görselleştiriyor.

12 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, 56,49 TL ile direnç seviyesine oldukça yakın; bu durum piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Destek noktası 56,32 TL ile izlenirken, EUR/USD'daki sınırlı geri çekilme de piyasalardaki volatiliteyi etkileme potansiyeline sahip.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,15 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.150 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1598 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

12 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 2

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine zam tabelaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldıBenzine zam tabelaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
"Ciddi anlamda çarşı pazar karışır" İslam Memiş rakam verdi ve uyardı"Ciddi anlamda çarşı pazar karışır" İslam Memiş rakam verdi ve uyardı

Anahtar Kelimeler:
döviz alış satış euro alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.