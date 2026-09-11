Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

Türkiye tekstil sektörünün köklü kuruluşlarından Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., küresel tekstil piyasasında yaşanan zorlu koşulların ardından Kayseri'deki üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. 73 yıllık şirket, üretimini 11 Eylül 2026 itibarıyla durdururken, bünyesindeki tüm tesislerin 12 Ekim 2026 tarihinde tamamen kapatılacağı duyuruldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, 1953 yılında kurulan Orta Anadolu, 1986'dan bu yana aralarında Levi's, Mavi, Diesel, Guess ve Mustang gibi dünyaca tanınan markaların da bulunduğu 300'ün üzerinde jean markasına denim kumaş tedarik ediyordu.

ÜRETİM 11 EYLÜL'DE DURDU, TESİSLER 12 EKİM'DE KAPANACAK

Orta Anadolu tarafından yapılan açıklamaya göre Kayseri'deki üretim faaliyetleri 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla askıya alındı. Şirketin tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026'dan itibaren kapatılması planlanıyor.

73 yıllık faaliyet geçmişine sahip kuruluş, özellikle denim kumaş üretimiyle uluslararası tekstil pazarında önemli bir konuma sahipti.

DÜNYACA ÜNLÜ JEAN MARKALARINA DENİM KUMAŞ SAĞLADI

Orta Anadolu'nun müşterileri arasında dünya çapında tanınan çok sayıda marka yer aldı. Şirket, 1986'dan itibaren Levi's ve Mavi'nin yanı sıra Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi markalara denim kumaş tedarik etti.

Şirketin açıklamasında, kapanma kararının yalnızca tek bir nedene dayanmadığı, küresel tekstil sektöründeki genel koşulların değerlendirilmesi sonucunda bu adımın atıldığı belirtildi.

KÜRESEL TALEPTEKİ GERİLEME VE ARTAN MALİYETLER ETKİLİ OLDU

Küresel tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmelerin şirketin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdığı ifade edildi. Özellikle küresel talebin zayıflaması, işletme ve finansman giderlerinin yükselmesi, tedarik zincirlerinde yaşanan dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamiklerinin sektör üzerindeki baskıyı artırdığı aktarıldı.

Orta Anadolu, maliyetleri azaltmak, operasyonel verimliliği yükseltmek ve yeniden yapılanma sağlamak amacıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi. Ancak mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik şartlar altında sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığı açıklandı.

KAPANIŞ SÜRECİNDE TİCARİ YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLECEK

1986 yılından bu yana küresel markalara denim kumaş sağlayan şirket, kapanış sürecinde mevcut ticari sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceğini duyurdu.

Şirket yönetimi ayrıca 73 yıllık faaliyet döneminde katkı sunan çalışanlarına, müşterilerine, finans kuruluşlarına ve tedarikçilerine teşekkür etti.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ DARALMA YENİDEN GÜNDEMDE

Orta Anadolu'nın üretimi sonlandırma kararı, Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörünün karşı karşıya olduğu daralmayı da yeniden gündeme taşıdı.

Kısa süre önce gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Toygar Narbay, 2022-2026 Haziran döneminde sektörde 364 bin kişilik istihdamın ve 10 bin 497 işletmenin kaybedildiğini açıklamıştı.

Narbay, sektördeki küçülmenin Türk sanayisi açısından bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtmiş ve Türk ihracatçısının küresel rekabette her sabah 10 puan geriden başladığını ifade etmişti.

"YENİ VE BÜTÜNLEŞİK SANAYİ POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR"

Mevcut ekonomik modelin sanayisizleşmeye neden olduğunu savunan Narbay, üretim, istihdam, teknoloji, finansman ve marka politikalarının tek bir çatı altında ele alınacağı yeni ve bütünleşik bir sanayi politikasına ihtiyaç bulunduğunu dile getirmişti.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) pazar kayıplarını sınırlandırmayı ve sektörün dönüşümünü sağlamayı amaçladığını belirten Narbay, mevcut maliyet yapısının söz konusu dönüşümü zorlaştırdığını vurgulamıştı.

Narbay ayrıca sektördeki dönüşümün ciro korunmasına rağmen istihdam kaybının sürmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Geçmiş dönemde toplam cirodaki kaybın yüzde 21 seviyesinde kalmasına karşın istihdam kaybının yüzde 32'ye ulaştığını aktarmıştı.