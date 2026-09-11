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En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

AK Parti MKYK'da OVP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıntılı bir şekilde sunuldu. Toplantıda emeklilerin sorunları da gündeme geldi. Gelen bilgilere göre en düşük emekli maaşıyla ilgili çalışmaların başladığı aktarıldı. Düzenlemenin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı belirtildi.

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak
Recep Demircan

AK Parti MKYK toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in, Orta Vadeli Programla ilgili ayrıntılı bir sunum yaptığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre; Şimşek’in, son açıklanan enflasyon oranını hatırlatarak, bu dönem enflasyonun 2023 yılına göre yarı yarıya düştüğünü söylediği belirtildi. Ancak yine de istedikleri seviyede olmadığına dikkat çektiği belirtildi.

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan a sunulacak 1

KONUT VE GIDA ENFLASYONUYLA MÜCADELE

Ekonomim'den Beste Karalar'ın haberine göre Şimşek’in toplantıda yüksek kira ve gıda enflasyonuna dikkat çekerek, daha fazla konutun yapılması için yeni projelerin geliştirileceğini, bunun içinde bütçeye ek kalemlerin konulacağını söylediği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda enflasyonuyla mücadele amacıyla başta yeni sulama kanalları için çalışıldığını aktardığı belirtildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Toplantıda emeklilerin sorunları da gündeme geldi. Her yıl artan emekli sayısına dikkat çeken Şimşek’in, “Emeklilerin sorunlarının farkındayız. Çözmek için de çalışıyoruz” dediği kaydedildi.

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan a sunulacak 2

Bakan Şimşek’in, MKYK toplantısında emekli maaşı sorununu çözmek için ilgili bakanlıkla birlikte çalıştıklarını bu çalışmanın da yakın zamanda tamamlanacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacaklarını söylediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Mehmet Şimşek
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