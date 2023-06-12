12 Haziran 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 12 Haziran 2023 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

12 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 23.6281 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.6106 liradan, satış fiyatı ise 23.6456 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%1.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 25.4563 TL'den yapan euro şu anda 25.3936 TL alış ve 25.5191 TL satış fiyatına sahip.

