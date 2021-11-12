12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

Doların TL karşısındaki yükselişi sürüyor. Amerikan Doları, Türk lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dünya çapında da yükselişini sürdüren dolar, TL karşısında 12 Kasım'ın akşam saatlerinde 10.0087 TL'yi gördü. İşte detaylar...
Yaklaşık son 8 haftada yüzde 15 değer kazanan dolar, 12 Kasım saat 21.30 itibarıyla 10.0087 TL'yi gördü.
21 Ekim 2021'de Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı gerçekleştirilmişti. Para Politikası Kurulu (PPK) faizleri beklentilerin üzerinde 200 baz puan indirdi ve yüzde 16 seviyesine çekti. 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından Dolar/TL kurunda hareketlilik görülmüştü.
Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınmasının ardından dolar, TL karşısında değer kazanmıştı.
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