FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

12.11.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Dolar/TL kurunda görülen hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de enflasyon beklentilerinin aşılması ile Fed daha sıkı bir para politikasına daha erken geçilmesi ihtimalini artırdığını duyurmuştu. Peki 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte detaylar...

12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

Doların TL karşısındaki yükselişi sürüyor. Amerikan Doları, Türk lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dünya çapında da yükselişini sürdüren dolar, TL karşısında 12 Kasım'ın akşam saatlerinde 10.0087 TL'yi gördü. İşte detaylar...

12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

DOLAR TARİHİ ZİRVEDE!

Yaklaşık son 8 haftada yüzde 15 değer kazanan dolar, 12 Kasım saat 21.30 itibarıyla 10.0087 TL'yi gördü.

21 Ekim 2021'de Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı gerçekleştirilmişti. Para Politikası Kurulu (PPK) faizleri beklentilerin üzerinde 200 baz puan indirdi ve yüzde 16 seviyesine çekti. 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından Dolar/TL kurunda hareketlilik görülmüştü.

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınmasının ardından dolar, TL karşısında değer kazanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Dolar 10 liraya yaklaştıDolar 10 liraya yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

10 Kasım şiirine soruşturma

10 Kasım şiirine soruşturma

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.