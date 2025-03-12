12 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Mart Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 12 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

12 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.5992 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.5942 liradan, satış fiyatı ise 36.6043 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 39.9457 TL'den yapan euro şu anda 39.9349 TL alış ve 39.9565 TL satış fiyatına sahip.