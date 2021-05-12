12 Mayıs dolar kuru | Bugün (12 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu?

11 Mayıs günü ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişle beraber Dolar/TL paritesi değer kazandı. Yeni güne yükselişle başlayan Amerikan Doları, kapanış seviyesinden yüzde 0,3 değer kazandı. Euro ise kapanış seviyesinin 0,5 altında güne başlayarak, ilerleyen saatlerde yükselişe geçti. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi işe şu an için yüzde 1.614 seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün (12 Mayıs) günü Dolar ve Euro ne kadar?

Yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Hazinesinin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesinde enflasyon endişelerini fiyatladığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da Mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Mart'ta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Mart'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi.