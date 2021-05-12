FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 12 Mayıs dolar kuru | Bugün (12 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu?

12 Mayıs dolar kuru | Bugün (12 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu?

12.05.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru birçok yatırımcının yakından takip ettiği piyasalar arasında yer alıyor. Dolar işi olanların ilgiyle takip ettiği Dolar ve Euro fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de merak ediliyor. Dolar dün akşam kapanışta 8,27 seviyelerinden işlem görürken bugün güne yükselişle başladı. Euro ise dünü 10,09 seviyelerinde bitirirken bugün güne kapanış seviyesinin altında başladı. Bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu?

11 Mayıs günü ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişle beraber Dolar/TL paritesi değer kazandı. Yeni güne yükselişle başlayan Amerikan Doları, kapanış seviyesinden yüzde 0,3 değer kazandı. Euro ise kapanış seviyesinin 0,5 altında güne başlayarak, ilerleyen saatlerde yükselişe geçti. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi işe şu an için yüzde 1.614 seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün (12 Mayıs) günü Dolar ve Euro ne kadar?

Yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Hazinesinin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesinde enflasyon endişelerini fiyatladığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da Mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Mart'ta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Mart'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,2824 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,29 artışla 8,3034 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,2552, en yüksek 8,3232 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,2779 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,0667 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 10,0857 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,0247, en yüksek 10,1597 seviyelerini gören Euro, günü 10,0901 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,7638 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,01 artışla 11,7412 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,6787, en yüksek 11,8054 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,7359 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Gelir Kaybı Desteği Nisan ödemesi ne zaman?

Gelir Kaybı Desteği Nisan ödemesi ne zaman?

Emekli maaşları yattı mı?

Emekli maaşları yattı mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Araç sahipleri dikkat! Çarpıcı tazminat açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Çarpıcı tazminat açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.