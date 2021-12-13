13 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Aralık 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13 Aralık Pazartesi günü haftanın son gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta ve bu hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 12 Aralık'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

13 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

13 Aralık günü haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 719,28 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 13 Aralık itibariyle 721,27 TL alış ve 729,27 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 580,98 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 581,13 TL alış ve 581,23 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 514,20 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %1,06 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 438,98 TL alış ve 519,64 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.