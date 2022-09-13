13 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Eylül Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 13 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

13 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.2328 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.2283 liradan, satış fiyatı ise 18.2373 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.31'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.5059 TL'den yapan euro şu anda 18.4983 TL alış ve 18.5135 TL satış fiyatına sahip.

