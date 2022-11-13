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13 Kasım dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlin güncel fiyatı

13.11.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlinin güncel fiyatı, piyasaların kapalı olduğu 13 Kasım Pazar gününde araştırılmaya başlandı. Dolar 18 TL üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Peki 13 Kasım dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlin güncel fiyatı nedir? İşte merak edilenler...

13 Kasım dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlin güncel fiyatı

Döviz fiyatları son zamanlarda en çok araştırılan konunun başında geliyor. Son dönemlerde yükselişe geçen döviz fiyatlarındaki güncel durum 13 Kasım'da merak konusu oldu. Piyasalar geçtiğimiz hafta cuma günü kapandı. Peki 13 Kasım dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlin güncel fiyatı nedir? İşte merak edilenler...

13 Kasım dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlin güncel fiyatı

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,5328 TL'den alınıyor ve 18,5571 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 19,1966 TL iken satışı ise 19,2438 TL'dir

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 21,9576 TL'den alınıp 22,0065 TL'den satılıyor.

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Euro dolar sterlin

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