Döviz fiyatları son zamanlarda en çok araştırılan konunun başında geliyor. Son dönemlerde yükselişe geçen döviz fiyatlarındaki güncel durum 13 Kasım'da merak konusu oldu. Piyasalar geçtiğimiz hafta cuma günü kapandı. Peki 13 Kasım dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlin güncel fiyatı nedir? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,5328 TL'den alınıyor ve 18,5571 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 19,1966 TL iken satışı ise 19,2438 TL'dir

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 21,9576 TL'den alınıp 22,0065 TL'den satılıyor.

