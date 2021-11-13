13 Kasım gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları, hafta boyunca anlık değişimler gösterdi. Doların rekor tazelemesiyle, altın fiyatlarındaki son durum merak edildi. Gram altın, güne yüzde 1,09 oranında değer kazancıyla başladı. İşte 13 Kasım gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
Gram altın alış fiyatı 599,61TL, satış fiyatı 599,70 TL olarak güncellendi.
Çeyrek altın alış fiyatı 950,00 TL, satış fiyatı ise 982,00 TL oldu.
Yarım altın alış fiyatı 1.898,00 TL, satış fiyatı 1.976,00 TL'ye ulaştı.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.797,00 TL, satış fiyatı 3.935,00 TL'yi gördü.
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