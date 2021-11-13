FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 13 Kasım gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

13 Kasım gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

13.11.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların, tarihin en yüksek seviyesine ulaşmasıyla, gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Gram altın, hafta sonunun ilk gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı.

Altın fiyatları, hafta boyunca anlık değişimler gösterdi. Doların rekor tazelemesiyle, altın fiyatlarındaki son durum merak edildi. Gram altın, güne yüzde 1,09 oranında değer kazancıyla başladı. İşte 13 Kasım gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 599,61TL, satış fiyatı 599,70 TL olarak güncellendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 950,00 TL, satış fiyatı ise 982,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.898,00 TL, satış fiyatı 1.976,00 TL'ye ulaştı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.797,00 TL, satış fiyatı 3.935,00 TL'yi gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıtta yen uygulama! 2022 yılında zorunlu olacakAkaryakıtta yen uygulama! 2022 yılında zorunlu olacak
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
12 Kasım dolar ne kadar oldu?12 Kasım dolar ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Maske dahil birçok yasak kaldırılmıştı! Kapanıyorlar

Maske dahil birçok yasak kaldırılmıştı! Kapanıyorlar

Dolar, 10 TL'yi aştı

Dolar, 10 TL'yi aştı

Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması

Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Zam yapılacak mı? İBB'den 'Halk Ekmek' açıklaması

Zam yapılacak mı? İBB'den 'Halk Ekmek' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.