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13 Mayıs altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Mayıs Perşembe 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13.05.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım amaçlı veya özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu, 22 ayar bilezik ne kadar sorularının cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 13 Mayıs'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 13 Mayıs Perşembe 22 ayar bilezik fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

13 Mayıs Perşembe gününde vatandaşlar 22 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor.
22 ayar bilezik fiyatları bugün sabit değerde bulunuyor. Önceki kapanışını 427,49 TL'den yapan 22 ayar bilezik, bugün 425,30 TL alış ve 427,49 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 322,08 TL üzerinden yapan 14 ayar altın, şu anda 269,10 TL alış ve 323,15 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteren 18 ayar altın ise önceki kapanışını 357,07 TL üzerinden yapmıştı.
18 ayar altın bugün 357,70 TL alış ve 357,75 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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